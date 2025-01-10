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    Государству это видимо выгодно, если знает как и кто ворует, но ничего не меняет по сути!!!Будьте осторожны....

Во Владивостоке выдвинуто обвинение по делу о наезде экскаватора на девочку

Во Владивостоке выдвинуто обвинение по делу о наезде экскаватора на девочку

Следственное управление СКР по Приморскому краю предъявило обвинения двум лицам, связанным с инцидентом на Спортивной набережной, в результате которого пострадала девочка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.

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