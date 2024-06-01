С 1 июня 2024 года в России вступают в силу новые законы

В России наступило не только лето, но и новый законодательный этап. Как с 1 июня 2024 года изменится торговля алкоголем на летних верандах, что будет с пенсиями и единым пособием для семей, какие еще условия по ипотеке вступят в силу — в материале 360.
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