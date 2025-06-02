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Взятки от уклонистов довели медиков до тюрьмы. В схеме был задействован даже уборщик

Взятки от уклонистов довели медиков до тюрьмы. В схеме был задействован даже уборщик

Свердловский суд Иркутска вынес приговор трём экс-сотрудникам медучреждений за взятки на 2,5 млн рублей.

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