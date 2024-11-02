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Олег Романцев: В кричалке «„Зенит“ — позор российского футбола!» нет ничего обидного

Сильным во все времена завидовали, считает тренер. Экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об оскорбительных кричалках фанатов, в частности, о кричалке «„Зенит“ — позор российского футбола».

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