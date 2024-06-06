Почему игроки банковского сектора позволяют себе грубо пренебрегать решениями мегарегулятора

﻿﻿Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина подчеркнула, что макроэкономическая стабильность — это фундамент, который необходимо сохранять, а не разрушать.