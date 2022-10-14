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Зеленский признал давление частичной мобилизации в России на украинских военных

Зеленский признал давление частичной мобилизации в России на украинских военных

  Зеленский признал «чувствительное» давление частичной мобилизации в России на ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают  Зеленский признал «чувствительное» давление частичной мобилизации в России на ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают чувствительное давление из-за увеличения численности российских войск благодаря частичной мобилизации в РФ, об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

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