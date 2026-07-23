ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Российские работодатели рассказали, кого они не хотят брать на работу

Российские работодатели рассказали, кого они не хотят брать на работу

Недавно российские соискатели опубликовали результаты опросов среди работодателей, в которых они делятся тем, каких кандидатов они бы не стали приглашать к себе в компанию.

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