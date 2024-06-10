«Это решение было не совсем Насти», — Исаева разоблачила, к чему Чернышев склонил Заворотнюк

Вопрос скрытности персоны Анастасии Заворотнюк по сей день обсуждается в обществе. Некоторые ее фанаты с благодарностью относятся к семье за то, что ни один кадр не просочился в сеть и никакой утечки информации не было.
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