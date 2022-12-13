Политолог Коньков: многие западные политики желают президенту России выдержки

Голоса разумной части европейских политиков, которые говорят о справедливости действий Москвы и призывают Россию и ее руководство к выдержке, постепенно будут звучать все чаще и громче.
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