Политика Сегодня

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Политолог Коньков: многие западные политики желают президенту России выдержки

Политолог Коньков: многие западные политики желают президенту России выдержки

Голоса разумной части европейских политиков, которые говорят о справедливости действий Москвы и призывают Россию и ее руководство к выдержке, постепенно будут звучать все чаще и громче.

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