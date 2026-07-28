Владислав Гриб предложил уменьшить время на домашние задания

Вячеслав Денисов

Придурки, залезшие на бугор, вдруг начинают воображать, что они самые умные и лезут во все места с советами о которых их не просят! Приучить ребёнка с первого класса к безделью очень просто, а вот потом... многие не утруждают себя домашними занятиями до окончания школы и их всё равно выпускают. Вот наше образование и деградировало, благодаря идиотам!