С 1 сентября Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников. Владислав Гриб предложил далее сократить нагрузку для учеников 2-4-х классов и старшеклассников до 2,5 часов в день, чтобы снизить стресс и дать больше личного времени.
Владислав Гриб предложил уменьшить время на домашние задания
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Придурки, залезшие на бугор, вдруг начинают воображать, что они самые умные и лезут во все места с советами о которых их не просят! Приучить ребёнка с первого класса к безделью очень просто, а вот потом... многие не утруждают себя домашними занятиями до окончания школы и их всё равно выпускают. Вот наше образование и деградировало, благодаря идиотам!
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1 м.
Виталий Рудзит
Этому Грибу добавить мозгов бы.... Если они есть хоть в мин. количестве - это 5 колонна!
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1 м.
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