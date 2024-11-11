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Жальгирис – Фенербахче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Turkish Airlines EuroLeague 15 ноября

Жальгирис – Фенербахче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Turkish Airlines EuroLeague 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, сыграют Жальгирис и Фенербахче в рамках Turkish Airlines EuroLeague. Твой бонус: фрибет 3 000 ₽ на этот матч Игра пройдет на арене «Жальгирис-Арена».

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