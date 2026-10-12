Как я выбирала Вьетнам для зимовки: личный разбор цен, виз и климата

Когда в очередной раз подступает осень, а вместе с ней серость и холод, мысли сами собой уводят туда, где можно переждать зиму у моря.
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