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Энциклопедия географа

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Как я выбирала Вьетнам для зимовки: личный разбор цен, виз и климата

Как я выбирала Вьетнам для зимовки: личный разбор цен, виз и климата

Когда в очередной раз подступает осень, а вместе с ней серость и холод, мысли сами собой уводят туда, где можно переждать зиму у моря.

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