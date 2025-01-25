Как празднуют китайский Новый год в Москве

28 января в столице во второй раз откроется популярный фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Впервые культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» станет одной из официальных площадок праздника – вместе с Манежной площадью, ВДНХ, Московским зоопарком и другими популярными локациями.