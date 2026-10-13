Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Куратор марафонов Блиновской не смогла отменить взыскание денег с нее.

Куратор марафонов Блиновской не смогла отменить взыскание денег с нее.

Елена Блиновская в суде | © Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы, который в апреле по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, взыскал более 44 миллионов рублей с индивидуального предпринимателя Татьяны Остапишиной, участвовавшей в организации марафонов блогера, в конкурсную массу Блиновской.

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