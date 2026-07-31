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Новости Липецка

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В Липецке задержали водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения

В Липецке задержали водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения

В микрорайоне Елецкий сотрудники ДПС остановили водителя, который проехал на красный свет. При проверке выяснилось, что он находится в сильном опьянении – прибор показал 1,748 мг/л, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму.

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