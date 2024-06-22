В Калининском районе обсудили благоустройство будущего сквера

Проектирование должно начаться уже в этом году Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов встретился с жителями МО «Прометей» и обсудил с ними ситуацию вокруг сквера рядом с домами по проспекту Луначарского.
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