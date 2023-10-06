Посол ЕС Герчинский выступил против импичмента президента Грузии

Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, если процедуру доведут до конца, помешает республике получить статус кандидата на вступление Евросоюз, заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский 6 октября журналистам.
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