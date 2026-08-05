В проекте "Казаки-Герои" показали ролик о казаке Евгении Остапенко

Всероссийское казачье общество выпустило первый ролик в рамках продолжения проекта "Казаки-Герои". В ролике рассказывается о кубанском казаке Евгении Остапенко, позывной Бардак, награжденном посмертно звездой Героя России.
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