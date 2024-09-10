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Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов

Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов

© Нина Зотина26,6K прочтений 2 дня назад Нужна Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать российское руководство при подведении итогов СВО.

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Комментарии
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Лев Добрый
Земли, так называемой Украины, должны быть в составе России со всеми потрохами, в том числе и с нефтяной и газовой трубами, чтобы дружественные нам страны не знали головной боли!👍👈🤠😎
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17 час.

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