Вышли трейлер и постер мультфильма «Побег из лабиринта времени»

Анимационный проект появится в кинотеатрах в июле. «Побег из лабиринта времени», 2024 кадр из мультфильмаСостоялась премьера трейлера мультфильма «Побег из лабиринта времени», который выйдет на большое экраны 25 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии