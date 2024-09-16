Челнинские полицейские помогли учащимся собраться в школу

Сотрудники по делам несовершеннолетних Набережных Челнов подвели итоги акции «Помоги пойти учиться». Чтобы определить готовность к началу обучения в 2024/2025 учебном году были организованы рейды по проверке неблагополучных семей, состоящих на учёте в полиции, а также малообеспеченных семей, имеющих детей школьного возраста, Проверки были проведены совместно с представителями КДН и ЗП, отдела КЦСОН «Доверие», отдела опеки и попечительства.