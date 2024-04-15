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Движение по Крымскому мосту остановлено

Движение по Крымскому мосту остановлено

Временная приостановка движения транспорта по Крымскому мосту введена в эти минуты. Находящихся в районе транспортного перехода автомобилистов просят следовать указаниям сотрудников служб и сохранять спокойствие.

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