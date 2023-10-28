Раскол продолжается: во Франции сообщили о растущем беспокойстве из-за встречи Путина с Орбаном

Новый визит президента РФ Владимира Путина в Венгрию заставил страны Евросоюза всерьез переживать. Продуктивные переговоры представителей двух стран укрепили позиции России на мировой арене, что явно идет вразрез с планами стран-оппонентов.
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