Останутся наши следы: какие премьеры сериалов ждут нас в октябре

В наступающем месяце зрителей ждут сразу несколько многообещающих премьер. Так, на экраны в октябре выйдет триумфатор Венецианского кинофестиваля — сериал «Все совпадения неслучайны», триллер Альфонсо Куарона по бестселлеру Рени Найт, канал Wink сериалом «Подростки в космосе» возрождает популярный жанр тинэйджерских космических саг с участием трудных подростков, а Владимир Мирзоев представит свою экранизацию «Преступления и наказания» в современном антураже.