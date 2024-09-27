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Останутся наши следы: какие премьеры сериалов ждут нас в октябре

Останутся наши следы: какие премьеры сериалов ждут нас в октябре

В наступающем месяце зрителей ждут сразу несколько многообещающих премьер. Так, на экраны в октябре выйдет триумфатор Венецианского кинофестиваля — сериал «Все совпадения неслучайны», триллер Альфонсо Куарона по бестселлеру Рени Найт, канал Wink сериалом «Подростки в космосе» возрождает популярный жанр тинэйджерских космических саг с участием трудных подростков, а Владимир Мирзоев представит свою экранизацию «Преступления и наказания» в современном антураже.

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