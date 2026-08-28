Минобрнауки России завершит прием на бюджетные места 29 августа

Минобрнауки России сообщает, что приемная кампания на бюджетные места в вузах по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа.
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