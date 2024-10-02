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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Авиатармак эксперты авиабилетларның кыйммәтләнү сәбәбен аңлатты

Авиабилетлар аларга сорау зур булу аркасында кыйммәтләнә. «Югары икътисад мәктәбе» илкүләм тикшеренү университетының Транспорт икътисады һәм транспорт сәясәте институты баш эксперты Федор Борисов «Татар-информ» агентлыгына шулай дип белдерде.

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