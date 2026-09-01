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Татар-информ

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Жителям РТ рассказали о международном салоне «Комплексная безопасность – 2026»

Жителям РТ рассказали о международном салоне «Комплексная безопасность – 2026»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ» В следующую субботу международный салон «Комплексная безопасность» откроет двери для всех татарстанцев и гостей республики.

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