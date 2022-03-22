"Взрыв эндорфинов": сразу 4 знака зодиака затянет в мощный поток любовной "химии" в эти дни

Астрологи обозначили знаки зодиака, которых в ближайшие дни затянет мощный поток любовной "химии". Взрывные искры любви накроют представителей сразу четырех созвездий, ведь они ощутят на себе настоящий взрыв эндорфинов — безумные чувства буквально им снесут голову.