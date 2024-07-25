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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» Бескова был уникальным благодаря командным действиям, мы дополняли друг друга. У нынешних игроков получается, как у лебедя, рака и щуки». Гаврилов о красно-белых

«Спартак» Бескова был уникальным благодаря командным действиям, мы дополняли друг друга. У нынешних игроков получается, как у лебедя, рака и щуки». Гаврилов о красно-белых

В 1-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2). «Мне кажется, беда клуба в том, что они никак не могут собрать футболистов, которые бы дополняли друг друга на поле.

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