Мешки с песком и металлические экраны – то, что не даст хорошую защиту от кумулятивных боеприпасов Принято считать, что мешки, набитые песком, а также разного рода экраны, установленные на расстоянии от брони, могут обеспечить высокую защищённость боевой техники от кумулятивных боеприпасов.
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