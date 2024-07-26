Мешки с песком и металлические экраны – то, что не даст хорошую защиту от кумулятивных боеприпасов Принято считать, что мешки, набитые песком, а также разного рода экраны, установленные на расстоянии от брони, могут обеспечить высокую защищённость боевой техники от кумулятивных боеприпасов.