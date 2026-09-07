Приезд Уиткоффа и Кушнера в Киев стал нужен из-за ударов ВС РФ — Welt

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Киев из-за того, что Украина нуждается в деньгах на фоне успешных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по украинским промышленным и логистическим центрам, сообщает 7 сентября немецкий телеканал Welt.