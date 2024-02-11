Создан отечественный контроллер БПЛА. Это разработка МГТУ

Московский государственный технический университет разрабатывает передовой отечественный беспилотникИнженеры молодежного дизайн-центра МГТУ «Станкин» добились значительных успехов в разработке нового беспилотника, оснащенного полностью отечественным полетным контроллером.
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