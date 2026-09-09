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Генпрокурора Украины не могут найти — или он в клинике, или уже в Израиле

Генпрокурора Украины не могут найти — или он в клинике, или уже в Израиле

«Ищут пожарные, ищет полиция, ищут фотографы прямо в столице, ищут давно, но не могут найти генпрокурора лет тридцати» — именно так, слегка исковеркав классика, можно описать ситуацию, которая сложилась в Киеве, где с пятницы не могут найти украинского генпрокурора Руслана Кравченко.

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