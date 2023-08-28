Закон и Порядок

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Геннадий Зюганов: Никогда не забуду, как уговаривал Примакова пойти в премьеры

Геннадий Зюганов: Никогда не забуду, как уговаривал Примакова пойти в премьеры

«Мне рассказывали, что Абрамович сидел и рассуждал: что теперь делать с этим Ельциным?!» Андрей Полунин На фото: глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) В новейшей истории России август дважды становился роковым.

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