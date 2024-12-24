Новогоднее шоу по мотивам произведения Сергея Михалкова планируется отправить по стране

Новогоднее шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…» планируется отправить на гастроли по России. Проект основан на произведениях писателя заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Михалкова, пишет агентство ТАСС.
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