Сотрудники полиции и представители Отделения Центрального банка провели профилактическое мероприятие в Херсонской области

В администрации Новотроицкого муниципального округа сотрудники ГУ МВД России по Херсонской области совместно с представителем Отделения по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации провели встречу с работниками органов местного самоуправления и руководителями муниципальных учреждений.