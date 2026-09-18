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Нижегородская правда

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Сергей Малоземов рассказал, как популяризировать науку среди людей

Сергей Малоземов рассказал, как популяризировать науку среди людей

Как заинтересовать наукой человека, который никогда специально ей не интересовался? По мнению российского телеведущего Сергея Малоземова, ответ — в историях, которые понятны каждому и связаны с повседневной жизнью.

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