Сергей Малоземов рассказал, как популяризировать науку среди людей

Как заинтересовать наукой человека, который никогда специально ей не интересовался? По мнению российского телеведущего Сергея Малоземова, ответ — в историях, которые понятны каждому и связаны с повседневной жизнью.
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