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В Якутии на избирательном участке вскрыли сейф‑пакеты с бюллетенями

В Якутии на избирательном участке вскрыли сейф‑пакеты с бюллетенями

Ответственные лица отстранены от работы, а голоса аннулируют В Якутии на одном из избирательных участков были вскрыты сейф‑пакеты с бюллетенями.

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