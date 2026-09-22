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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контракт WINLINE с Единой лигой ВТБ оценивается в 600 млн рублей за сезон («24 секунды»)

Единая лига ВТБ раскрыла финансовые показатели сезона-2025/26. Общие расходы организации составили 2,17 млрд рублей – на 60% больше, чем годом ранее.

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