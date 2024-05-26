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Маркировка презервативов и филлеров: новый шаг в безопасности здравоохранения России

Маркировка презервативов и филлеров: новый шаг в безопасности здравоохранения России

Маркировка презервативов и филлеров: новый шаг в безопасности здравоохранения России Юлия ЧелпановаС 1 сентября 2024 года в России стартует уникальный эксперимент по маркировке презервативов, медицинских масок, косметических филлеров и других товаров.

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