Маркировка презервативов и филлеров: новый шаг в безопасности здравоохранения России Юлия ЧелпановаС 1 сентября 2024 года в России стартует уникальный эксперимент по маркировке презервативов, медицинских масок, косметических филлеров и других товаров.
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