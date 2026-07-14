В Твери создали уникальное зарядное устройство, продлевающее срок службы аккумуляторов

Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) создали не имеющее аналогов в России зарядное устройство, которое восстанавливает емкость аккумуляторов за счет удаления сульфата свинца с пластин и работает от электросети и солнечных батарей.
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