В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского МиГ-29

Российские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве подчеркнули, что также было сбито пять управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 142 беспилотника самолетного типа.
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