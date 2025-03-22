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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского МиГ-29

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского МиГ-29

Российские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве подчеркнули, что также было сбито пять управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 142 беспилотника самолетного типа.

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