БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 610 подписчиков

Путешествия по России — для отважных и не капризных: Куда девался спрос на внутренний туризм

Путешествия по России — для отважных и не капризных: Куда девался спрос на внутренний туризм

Причем тут топливный кризис и можно ли ожидать повышения интереса к поездкам в дальнейшем Полина Носова Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Георгий Федоров Екатерина Хорошилова Градус интереса к внутреннему туризму в РФ заметно снизился, в отличие от летней температуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии