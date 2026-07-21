Путешествия по России — для отважных и не капризных: Куда девался спрос на внутренний туризм

Причем тут топливный кризис и можно ли ожидать повышения интереса к поездкам в дальнейшем Полина Носова Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Георгий Федоров Екатерина Хорошилова Градус интереса к внутреннему туризму в РФ заметно снизился, в отличие от летней температуры.
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