Мировое обозрение

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Открывается 78-й Венецианский кинофестиваль

Открывается 78-й Венецианский кинофестиваль

В среду на итальянском острове Лидо открывается 78-й Венецианский кинофестиваль. Его откроет фильм испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери», главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма и Айтана Санчес-Хихон.

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