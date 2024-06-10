В России в целом так и не выполнены требования десятилетней давности довести доходы педагогов до уровня не ниже среднего в регионах.
Провинциальный учитель нищенствует. Кто виноват?
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Natalija Osminina
Так я и отдыхаю. Где еще отдыхать, как не на МТ, почитывая в этой дурке ботов Ланских))
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12 час.
Виталий Сорокин
Думал с человеком говорю...а это опять Хохломразь! не трать на меня время...я вас паскуд, давил ещё в Чечне...Сраться с тобой не буду, деньги заработаешь на других, мразь! Кем будешь прикидываться, когда вычислят и прищучат? Геем?😂
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12 час.
СК
Сергей Ковалев
и? какие задачи решает минобр с таким подходом? окончательно разогнать педагогов из школ в зону платных консультаций, тем самым окончательно унасекомить школьное образование?.. а как же будущее страны? исходя из постулата - наверху дураков явных нет, выходит, что задача так стоИт? нельзя же 30 лет не видеть происходящее!
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1 час.
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