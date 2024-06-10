Провинциальный учитель нищенствует. Кто виноват?

Natalija Osminina Так я и отдыхаю. Где еще отдыхать, как не на МТ, почитывая в этой дурке ботов Ланских))

Виталий Сорокин Думал с человеком говорю...а это опять Хохломразь! не трать на меня время...я вас паскуд, давил ещё в Чечне...Сраться с тобой не буду, деньги заработаешь на других, мразь! Кем будешь прикидываться, когда вычислят и прищучат? Геем?😂