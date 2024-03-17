Василий Вереск - Честно, - всё равно не пойму, почему ты за меня замуж вышла… - Глупый ты, Федотов… Двадцать три года прошло, а ты всё неизвестно чем мучаешься.
Ниуклюжи
Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Какая прелесть...😃
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15 час.
Елена Хараничева
Когда я была маленькая, по радио часто звучала песня с такими строчками: "поймет и докер и рыбак". Я пела-"поймёт и док и ры рыбак". Я так слышала!
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12 час.
Элеонора Коган
Замечательная история!!!!Правильный выбор себя оправдал. Смелость парень проявил и сделал себя счастливым на всю жизнь и жену тоже. Именно такой муж нужен ей был!!!!
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8 час.
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