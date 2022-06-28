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США планируют объявить о поставках системы противоракетной обороны средней и большой дальности Украине

США планируют объявить о поставках системы противоракетной обороны средней и большой дальности Украине

Согласно источнику телеканала CNN, уже на этой неделе США планируют объявить о предоставлении Украине усовершенствованной системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» средней и большой дальности.

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