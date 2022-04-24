Кендрик Перкинс: «Селтикс» заставили Дюрэнта бросить играть»

Чемпион НБА в составе «Бостона», ныне эксперт TNT Кендрик Перкинс жестко высказался о поражении «Нетс» от «Селтикс» в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (103:109, 0-3).

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