На Камчатке пропал вертолет Ми-8

На Камчатском полуострове разворачивается поисковая операция после исчезновения вертолета Ми-8. По данным оперативных служб, воздушное судно авиакомпании «Витязь-аэро» не прибыло в пункт назначения в запланированное время, сообщает РИА Новости.
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