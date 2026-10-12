Подростка нашли с топором в голове на плантации сахарного тростника

РЕН ТВ Тело 17-летнего юноши с топором в голове обнаружили на плантации сахарного тростника в кенийском округе Какамега.
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